Senna Comasco, la raccolta fondi della piccola Caterina centra l'obiettivo: ora ci sono i soldi per il tetto della chiesa

Traguardo raggiunto: la piccola grande raccolta fondi di Caterina, bambina di 9 anni di Senna Comasco, è stata un successo. Lanciato a marzo il suo crowdfunding ha totalizzato poco più dei 1.000 euro che si era prefissato. I soldi raccolti, come spiegato in questo articolo, saranno devoluti alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Senna Comasco per contribuire al rifacimento del tetto. Infatti, a causa dello stato precario della struttura l'ingresso della chiesetta è stato interdetto al pubblico.

Caterina, aiutata dalla mamma, ha promosso l'iniziativa che ha permesso, grazie alla generosità di alcuni cittadini, di raccogliere ad oggi - 3 maggio 2021 - precisamente 1.092 euro.