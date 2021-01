Questura di Como: dopo la Brexit serve il titolo di soggiorno per i cittadini del Regno Unito, ecco come ottenerlo

Come noto, in seguito all’accordo di recesso del Regno Unito ed Irlanda del Nord dall’Unione Europea e al decreto legislativo del 6

febbraio 2007 n. 30, i cittadini britannici residenti sul Territorio Nazionale dovranno munirsi di idoneo titolo di soggiorno.

Ai fini dl rilascio di questo titolo e per agevolare e rendere più rapide le procedure di rilascio dello stesso è stato creato un apposito indirizzo pec immig.quest.co.regnounito@ pecps.poliziadistato.it, cui i predetti cittadini britannici, residenti in questa provincia, dovranno scrivere per fissare un appuntamento presso la Questura.

La documentazione richiesta per il completamento della pratica, che potrà sia essere allegata alla mail con la quale viene richiesto

l’appuntamento che consegnata allo sportello in seguito alla convocazione, è la seguente:

- copia del passaporto;

- copia dell’ attestazione di iscrizione anagrafica o carta di identità.

Per i familiari aventi cittadinanza diversa dovrà essere, altresì, allegata documentazione attestante il grado di parentela rilasciato dal Paese estero di origine o di provenienza, che attesti la qualità di familiare del cittadino britannico tradotto e legalizzato dalla competente Autorità Diplomatica o Consolare italiana nel paese di origine.

E’ fondamentale indicare, al momento della richiesta di appuntamento, i recapiti di posta elettronica e telefonici per la successiva

convocazione da parte di quest’Ufficio Immigrazione.

Una volta ottenuto l’appuntamento il cittadino britannico dovrà poi portare presso quest’Ufficio la seguente documentazione:

- Bollettino postale di euro 30,46 per ogni richiedente e componente il nucleo familiare da versare sul c/c n. 67422402

intestato al Ministero del Tesoro per rilascio permesso di soggiorno elettronico;

- Passaporto in corso di validità;

- n. 2 fototessere;

- attestazione di presenza o residenza antecedente il 31.12.2020.

- attestazione lavorativa per richieste di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, camera di commercio per lavoro

autonomo, CUD o 730 in cui risultino familiari a carico per richiesta di permesso di soggiorno per famiglia, iscrizione scolastica

per motivi di studio (documenti facoltativi).