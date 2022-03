Il questore De Angelis lascia Como: il riconoscimento di ACI

Il questore Giuseppe De Angelis conclude oggi, 31 marzo 2022, il suo incarico alla guida della questura di Como. Per l'occasione ACI Como ha voluto consegnargli un riconoscimento. Il presidente dell’Automobile Club lariano, Enrico Gelpi, ha consegnato questa mattina un riconoscimento al questore De Angelis per ringraziarlo della "preziosa attività svolta in questi anni nell’ambito della viabilità e della sicurezza stradale, e per la preziosa collaborazione da parte della questura nell’approntamento dei servizi di controllo e di ordine pubblico del Rally organizzato dall’AC Como". La consegna è avvenuta presso l’Automobile Club Como nel corso della riunione del consiglio direttivo dell’ente.