Il nuovo questore Leonardo Biagioli: "Como è una provincia molto impegnativa"

Leonardo Biagioli è il nuovo questore di Como. E' lui il successore di Giuseppe De Angelis, andato in pensione negli scorsi giorni.



Biagioli dall'aprile 2019 era alla guida della Questura di Frosinone e prima ancora era a capo della polizia stradale delle Marche dove era approdato dopo esperienze in diverse città dove ha prestato servizio, come Genova (reparto Mobile) e a Roma (dipartimento di pubblica sicurezza).nel presentarsi formalmente alla stampa Biagioli ha parlato di Como come di "una provincia molto impegnativa e importantissima dal punto di vista economico e commerciale, ma so di poter contare su collaboratori molto validi".e infine al dipartimento della pubblica sicurezza.