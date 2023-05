"Quel ramo del lago di Garda", gaffe in diretta nazionale per la giornalista Serena Bortone

Clamorosa gaffe di Serena Bortone sul finale della puntata di "Oggi è un altro giorno" andata in onda il 22 maggio. Nell'invitare i telespettatori a restare sintonizzati su Rai 1 per seguire le celebrazioni del 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni, la Bortone si è lanciata nella più classica e inflazionata delle citazioni manzoniane. E l'ha sbagliata.

"Viene in mente quel ramo del lago di Garda...", ha detto la conduttrice, subito corretta dal ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratttin, ospite in studio per parlare dei dissesti idrogeologici che stanno affliggendo l'Emilia Romagna. Serena Bortone ha poi cercato di recuperare continuando la citazione, come a dimostrare di avere avuto un semplice lapsus. "Che volge a mezzogiorno", ha detto, senza però riuscire a proseguire.