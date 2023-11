Qualità della vita 2023, nella classifica delle città dove si vive meglio Como perde posizioni

Affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero: questi i parametri verificati per stilare la classifica della città italiana dove si vive meglio e Como rispetto allo scorso anno perde posizioni.

L'indagine elaborata da "Italia oggi", effettuata in collaborazione con l'università La Sapienza di Roma e giunta alla 25esima edizione, vede Bolzano al primo posto e Milano al secondo e segna un balzo indietro per Como che dal 32° passa al 35° posto (su 100).

"Il fascino delle Dolomiti e il cuore pulsante della metropoli. Sul podio della qualità della vita, nel 2023, c’è la provincia di Bolzano, da sempre al top del “bel vivere”, era 2ª nel 2022. A seguire due città metropolitane, Milano e Bologna, al 2° e al 3° posto, che migliorano e confermano la performance del 2022: erano 5ª e 3ª su 107", si legge sul quotidiano economico. In coda alla classifica, come nel 2022, c’è la calabra Crotone, insieme alle province siciliane Messina e Caltanissetta.

"Quest’anno la qualità della vita in Italia è risultata buona o accettabile in 63 province su 107, in linea con gli ultimi due anni. Si tratta per lo più di province dell’arco alpino, centrale e orientale, della pianura padana e dell’appennino tosco emiliano, con ramificazioni verso Toscana, Umbria e Marche", sottolineano da "Italia oggi".

"Quest’anno emerge un’altra tendenza, potremmo dire 'post covid' - viene evidenziato nella presentazione della classica -. La forte ripresa, negli ultimi due anni, che ha coinvolto province e città metropolitane del centro nord, appartenenti al cluster 'Metropoli'. Tendenza ben rappresentata dal 2° posto del capoluogo lombardo, dai dati di Bologna e Firenze, ma anche dalla performance di Torino, 31esima, e Roma, 33esima, che scalano una ventina di posizioni rispetto al 2022".