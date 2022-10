Punti prelievi di Como e provincia: le chiusure per il ponte di Ognissanti

Il 1 novembre, festività di Ognissanti, il Punto Tamponi di Como, in via Napoleona, sarà aperto dalle ore 8 alle ore 10. I Punti Tampone a Cantù e a Menaggio saranno chiusi. L’accesso è consentito previo appuntamento; l’autopresentazione è possibile mostrando la ricetta redatta dal proprio medico curante/pediatra/medico di continuità assistenziale o la disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio trasmessa da Ats Insubria (e purchè siano rispettati i termini indicati per l’effettuazione del tampone).

Lurate Caccivio

Il Punto Prelievi di Lurate Caccivio sarà chiuso lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre e il servizio riprenderà mercoledì 2 novembre. Il Punto Prelievi di Lurate Caccivio si trova in via Volta 13 ed è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 9. Per informazioni è possibile chiamare il numero 031/390200 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16. Per maggiori informazioni sui prelievi che si possono effettuare è possibile consultare anche il sito di Asst Lariana all’indirizzo www.asst-lariana.it (cliccare sul banner Poliambulatori e Punti Prelievo).

Il 31 ottobre la Cassa Cup di Mariano Comense chiuderà alle ore 12.30

Il 31 ottobre la Cassa Cup di Mariano Comense, che si trova all’interno del presidio Felice Villa, chiuderà alle ore 12.30. Da mercoledì 2 novembre servizio regolare con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 7.40 alle ore 15.30.