I Punti Prelievo del territorio di Asst Lariana si riorganizzano: tutte le novità

A partire dal 16 novembre viene riorganizzata l’attività territoriale dei Punti Prelievo di Asst Lariana. Gli aspetti principali della riorganizzazione prevedono: orari dedicati all’auto-presentazione; orari dedicati ai pazienti del Day Hospital; orari dedicati agli appuntamenti prenotati attraverso il sistema on line di Zero Coda. Il numero di tali appuntamenti sarà rimodulato a partire da domani, pertanto, sempre da domani, verranno chiuse le agende a call center e non sarà più possibile prenotarsi attraverso il numero verde regionale. Gli appuntamenti già prenotati attraverso il call center restano confermati e solo se si rendesse necessario uno spostamento i cittadini saranno contattati direttamente da Asst Lariana.

Il programma dettagliato per ogni Punto Prelievo sarà definito e comunicato nel corso dei prossimi giorni. A titolo esemplificativo, anticipiamo il modello approvato per il Punto Prelievi di via Napoleona a Como: dalle ore 7.30 alle ore 7.50 potranno accedere i pazienti del Day Hospital; dalle ore 7.50 alle ore 8.40 accederanno i cittadini che si sono prenotati attraverso Zero Coda; dalle ore 8.30 alle ore 9 potranno accedere i cittadini in auto-presentazione per il ritiro dei biglietti per l’accodamento.

Le nuove modalità non interesseranno i Punti Prelievo di Tavernerio, Lomazzo e Ponte Lambro, dove a causa delle dimensioni degli edifici si rende necessario mantenere esclusivamente l’accesso su prenotazione per evitare assembramenti. Nessuna modifica anche per i Punti Prelievo di Porlezza, Centro Valle Intelvi e Campione d’Italia, il cui accesso è sempre stato su prenotazione.