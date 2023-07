La dea bendata bacia la provincia di Como: due belle vincite con il 10eLotto

Provincia di Como in festa grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 29 giugno, come riporta Agipronews, da segnalare uno 0 da 20mila euro a San Siro, in provincia di Como, un 9 da 20mila euro a Paratico, in provincia di Brescia, un 6 Oro da 12.500 mila euro a Grandola ed Uniti, in provincia di Como, e un 7 Oro da 6mila euro a Milano. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,9 miliardi di euro in questo 2023.