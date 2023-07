Allarme dei residenti di Sagnino: "Piante pericolanti ovunque, occorre subito manutenzione del verde"

Una vera e propria giungla cresce senza controllo nel terreno pertinente alla scuola di via Grazia Deledda a Como, nel quartiere di Sagnino. E' in questa via che alcuni residenti hanno individuato il luogo simbolo per svolgere la piccola manifestazione di protesta che si è tenuta nella mattina di sabato 22 luglio 2023. Qui le piante crescono alte senza che vi sia una effettiva cura del verde. Alberi altissimi minacciano, ad ogni gionata ventosa, le vicine case. "Si tratta di una situazione completamente fuori controllo - affermano i residenti - che si trascina da anni. Alcuni alberi sembra non siano mai stati potati. E' una situazione che non riguarda solo questa via ma tutta la circoscrizione. Marciapiedi invasi dalle erbacce, muri che crollano per colpa di piante e rovi e grossi rami pericolanti. Non vogliamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile. Il Comune intervenga al più presto".

