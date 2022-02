In Georgia grande protesta contro Putin: le immagini di alcuni comaschi a Tbilisi

Le proteste pacifiste e contro Putin si stanno moltiplicando in numerosi Paesi, anche in alcuni Stati dell'ex blocco sovietico. In Georgia nella serata del 25 febbraio 2022 si è radunata una folta folla davanti alla sede del parlamento.

Da Tbilisi sono arrivate alcune immagini realizzate da alcuni comaschi che si trovano attualmente lì in vacanza e il cui ritorno è previsto per la giornata di sabato 26 febbraio. Nei video si vede la gente che si raduna per poi cominciare a manifestare contro Putin ma, sopratuttto, per chiedere la pace. Il clima anti-Russia che si respira nella capitale georgiana ha assunto qua e là toni forti, come si evince da alcuni manifesti comparsi in città, come ad esempio il manifesto che auspica la morte di Putin, affisso sulla vetrina di un negozio situato davanti al parlamento.