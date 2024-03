La protesta dei giostrai blocca la città: "E' colpa del vostro sindaco"

Come preannunciato la protesta dei giostrai del luna park di Muggiò ha scosso il primo pomeriggio di Como, creando non pochi disagi alla viabilità e ai trasporti pubblici. Il lungo corteo di camion dei giostrai è partito dal piazzale di Muggiò intorno alle ore 13 e ha sfilato per tutta la città transitando rumorosamente (sgasate e clacson sono stati la colonna sonora della manifestazione) davanti al Municipio. Sui cartelli affissi ai tir spiccavano frasi come "Scusate il disturbo, la colpa è del vostro sindaco", "stiamo rivendicando il mostro diritto al lavoro", "il luna park non deve morire". Tutti slogan che fanno riferimento alla decisione e alla irremovibile presa di posizione del sindaco Alessandro Rapinese che, come noto, ha fatto sì che lo storico luna park non possa più posizionarsi nella piana di Muggiò.

Infatti, l'avere ridotto da 20mila a 5mila metri quadrati lo spazio dedicato alle giostre equivale a non consentire più lo svolgimento dello storico luna park che in un formato così ridotto non avrebbe più senso e causerebbe gravi malumori e contrasti tra gli stessi giostrai costretti a contendersi il posto.

Tante le forze dell'ordine spiegate per garantire l'ordine e la sicurezza in città durante il corteo dei mezzi pesanti. Davanti al Comune è stato posizionato un buon numero di agenti di polizia attrezzati per fronteggiare eventuali azioni violente. Il tutto però si è svolto all'insegna della civiltà senza imprevisti, eccetto che per qualche utente degli autobus di linea che non erano informati delle variazioni attuate ai percorsi dei mezzi a causa del corteo. Infatti, i camion hanno transitato anche sulle corsie preferenziali degli autobus, così come da accordi presi con la questura e il comando di polizia locale.