Proserpio, la vicesindaco Pd a Salvini: "Lei rovina il nome dell'Italia"

Matteo Salvini a Milano Marittima è di casa. Ed è proprio lì, poco dopo i suoi scatti gogliardici al Papeete, che l'allora vice premier e ministro degli Interni la scorsa estate iniziò a maturare l'avventata decisione di abbandonare il Governo, senza far conto che il parlamento avrebbe presto prodotto un'altra maggioranza e non nuove elezioni. Bene, acqua passata. Quest'anno il siparietto si è svolto sotto gli ombrelloni di una spiaggia della nota località romagnola e la protagonista insieme al leader leghista, è stata una sorridente Maria Veronica Proserpio, vicesindaco di Proserpio che stringendo la mano a Salvini, gli dice: "Rovini il bellissimo nome di questo Paese". Salvini non si scompone e ribatte: "Fatti un bagno che ti rilassi". Il video è stato postato dalla Proserpio su Facebook con questo commento: "Non ce l’ho proprio fatta. Mi avvicino sorridendo al cazzaro verde e gli dico di vergognarsi per le sue esternazioni. Il seguito è nel video!".

