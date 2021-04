A Como una "invasione" di processionaria: anche vicino a scuole parchi giochi

Si susseguono le segnalazioni della presenza della processionaria, il lepidottero infestante che oltre a rappresentare un rischio per determinate piante, rappresenta una piccola minaccia anche per animali e persone. Infatti, questa larva prima di trasformarsi nella cosiddetta "farfalla triangolare" si presenta sotto forma di un bruco peloso. E' proprio la sua numerosa peluria a essere urticante. Gli sgradevoli effetti possono presentarsi anche il giorno dopo essere entrati in contatto con l'insetto.

Mentre per l'uomo le probabilità sono poco alte, per gli animali, come cani e gatti, il rischio di toccare con zampe o muso la processionaria è più elevato. Il rischio, poi, potrebbe esserci anche per i bambini più piccoli che giocando in giardino o in un parco giochi potrebbero non accorgersi della presenza di questo insetto che si sposta in fila indiana (da qui il nome di processionaria).

In provincia di Como le segnalazioni sono diventate numerose nelle ultime settimane. L'ultima è di una residente di via Montelungo che ha osservato, appunto, una fila di processionaria entrare nel giardino della scuola elementare Vacchi.

Altre segnalazioni sono arrivate da Albate, dove l'insetto è stato notato all'interno del parco giochi Martiri delle Foibe, e a Cavallasca.