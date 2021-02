Segnalati problemi alla rete Wind a Como: niente internet e telefonate

Molte persone hanno lamentato un pressoché totale disservizio della rete Wind nella giornata del 3 febbraio e nella mattina del 4 febbraio 2021. I disagi riguardano sia il funzionamento del traffico dati per navigare in internet sia quello delle chiamate telefoniche. Stando ai numerosi commenti degli utenti sui siti che trattano segnalazioni di guasti e disservizi sembra che il problema alla rete Wind non riguardi solo il territorio di Como ma anche altre zone del Nord Italia.