Problemi con internet di TIM a Como e provincia: quando saranno risolti

Numerose segnalazioni riferiscono di un malfunzionamento nel servizio di linea internet della TIM. Le segnalazioni riguardano numerose zone di Como e provincia e sono cominciate a piovere intorno alle ore 7 del mattino (27 giugno 2024). Tra i Comuni in cui vengono segnalati problemi ci sono Como, Cernobbio, Vertemate con Minoprio, Cucciago. Cosa sta succedendo esattamente? La causa del disservizio diffuso non è ancora stata ufficialmente resa nota, ma chiamando il servizio di assistenza per la segnalazione dei guasti una voce registrata riferisce che "stiamo provvedendo a risolvere la sua segnalazione, la data di prevista risoluzione è il 28 giugno 2024".

Tuttavia già intorno alle ore 9.15 alcuni utenti hanno visto ripristinato il servizio. Il problema, dunque, sembra già in via di risoluzione.