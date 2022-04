Primo maggio, "Stelle al merito del lavoro": tre i Comaschi premiati

Domenica 1° maggio si terrà a Milano, alle ore 10.00, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi in via Conservatorio 12, l’annuale cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini lombardi che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni alle dipendenze della stessa azienda pubblica o privata o di 30 anni alle dipendenze di aziende diverse ovvero a lavoratori lombardi all'estero, allo scopo di premiare singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale degli stessi.

Gli insigniti della provincia di Como sono:

- Signor Marco Cesari, residente ad Alta Valle Intelvi, impiegato in qualità di dirigente presso la Società Autotrasporti Porro s.r.l. con sede a Erba;

- Signor Corrado Gambarelli, residente a Pusiano, impiegato in qualità di responsabile del reparto carpenteria presso la Società 3DP s.r.l. con sede a Alzate Brianza;

- Signor Gianfranco Rotundo, residente a Cadorago, attualmente in pensione, impiegato fino al 31.12.2019 in qualità di tintore tessile presso la Società Tintoria Comacina s.r.l. di Senna Comasco.

Nell’occasione, saranno presenti i Prefetti delle province di residenza degli insigniti.