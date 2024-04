Al lavoro per la giustizia sociale, a Como torna il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil

Anche a Como la Festa dei Lavoratori sarà celebrata dentro una prospettiva europea. "Costruiamo insieme un' Europa di pace, lavoro e giustizia sociale", questo il tema che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la celebrazione della giornata del Primo Maggio 2024. Per l’occasione Cgil Como, Cisl dei laghi e Uil del Lario insieme a lavoratrici e lavoratori, si incontreranno in piazza Grimoldi per un presidio sindacale che avrà luogo dalle 10,00 alle 12,00.

Aprirà il comizio il coordinatore Uil Lario Dario Esposito, coordinerà i lavori la segretaria organizzativa Cisl dei Laghi Paola Gilardoni. Interverranno delegate e delegati in rappresentanza dei colleghi di lavoro. Chiuderà il dibattito l’intervento del segretario generale della CGIL di Como, Sandro Estelli.

"Abbiamo bene in mente le sfide che oggi siamo chiamati a fronteggiate a livello globale e locale - spiegano Cgil, Cisl e Uil - guerre sanguinarie, crisi ambientali, l’allargamento delle differenze economiche e sociali anche in occidente, ma anche la precarietà, i salari, la sicurezza nei luoghi di lavoro, un welfare pubblico sempre più debole. Senza dimenticare i problemi del nostro territorio, con le difficoltà e le vertenze aperte nei luoghi di lavoro. Noi siamo ancora convinti che un futuro di unità e libertà, pace e progresso sia possibile".