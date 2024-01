Benvenuto Ryan, primo bambino nato a Como nel 2024: 3.630 grammi di pura gioia

E' un maschietto, pesa 3.630 grammi ed è in ottima salute. Si chiama Ryan Ballini ed è il primo bambino nato a Como. Per la precisione il piccolo Ryan ha visto la luce alle 9.50 precise. A salutare lui e i suoi genitori Manuel Ballini e Aicha Bianchi, residenti a Bulgarograsso, è andato all'ospedale Valduce l'assessore comunale Michele Cappelletti. "Il primario di Neonatologia Daniele Merazzi mi ha spiegato che quest'anno il trend di nascite a Como nel 2023 è stato positivo e in controtendenza rispetto al calo registrato in Lombardia - ha fatto sapere Cappelletti - e questo ci rende molto contenti e ci regala uno sguardo ottimistico verso il futuro".

Per la precisione a Como, all'ospedale Valduce, nell'anno che si è appena concluso sono nati 1.050 bambini, cioè 12 in più dell'anno precedente. "In Lombardia - ha spiegato il dottor Merazzi - si è registrato invece un calo di poco più del 3%, stando ai dati di novembre. La maggior parte dei bambini nati nella nostra struttura sono residenti fuori città, o addirittura fuori provincia, infatti sono circa 300 risiedono a Como. Questo ci riempie di soddisfazione".

Insomma, un anno positivo per quanto riguarda le nascite a Como, tanto che l'assessore Cappelletti ha voluto salutare anche l'ultimo nato. Si chiama Thiago Ortiz, pesa 3.330 grammi ed è nato precisamente alle ore 22 del 31 dicembre da genitori originari di Santo Domingo".