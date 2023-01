Benvenuta Sofia, prima bambina nata a Como nel 2023

Si chiama Sofia la prima bambina nata nel 2023 a Como. La piccola pesa 3,3 chilogrammi ed è venuta alla luce alle ore 7.05 all'ospedale Valduce con tre giorni di ritardo rispetto al termine. Come consuetudine l'amministrazione comunale ha portato i propri saluti alla famiglia che abita in centro città. Quest'anno è spettato al vicesindaco Nicoletta Roperto portare un omaggio floreale in rappresentanza del Comune di Como. Gli auguri di QuiComo e le congratulazioni a papà Luca Casati e mamma Arianna Livio.

Congratulazioni anche alla famiglia di Rebecca, ultima nata a Como nel 2022. La piccola pesa 3,6 chilogrammi ed è nata esattamente alle 20.45 del 31 dicembre. Auguri al papà Cesare Roncagli e alla mamma Giorgia Balestrieri.

Nel 2022 i nati all'ospedale Valduce sono stato in tutto 1.038. "Siamo nella media del 2020 - ha tenuto a commentare Daniele Merazzi, direttore del dipartimento materno-infantile del Valduce - e questo non era scontato visto il calo delle nascite a livello nazionale. Infatti, nel 2021 avevamo avuto un incremento perché eravamo gli unici a consentire in pandemia l'ingresso ai papà durante il travaglio e il parto. Oggi dei 49 punti nascita in Lombardia il nostro ospedale è al 22° posto per numero di nati".