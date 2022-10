TerraViva: presidio ad oltranza contro la guerra (non solo in Ucraina)

"La guerra è sempre giusta per chi la dichiara, molto meno per chi la subisce. Parlare di accoglienza ha due pesi e due misure in una cultura razzista. Si parla delle sole guerre che fanno comodo, e la loro narrazione è pura propaganda dell'arte della guerra: il fine è se stessa. Ci sono guerre spacciate come giuste, quelle della Nato e del blocco occidentale. Queste sono alcune delle cose che abbiamo imparato negli ultimi mesi". Questo il pensiero di Attilio Acocella, Margherita Balestrini e Roberto Adduci. Che proseguono così.

"- Ci sono guerre giuste. Se cerchiamo sul Treccani possiamo trovare la seguente descrizione, ovvero quelle guerre di origine imperialista americane che supportate da una parte dell'occidente mirano a destituire governi diversi da quelli filo-americani, pretesto per ampliare la propria sfera di influenza politica globale o limitare quella altrui

- Le notizie che giungono dai canali di informazione sono unitarie: non conta se abbia senso o meno questa guerra (ma neanche le altre) ciò che conta è che venga vinta e che sarà trionfante. Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per la storia. La versione della narrazione spinge ad un sentimento patriottico occidentale che strumentalizza gli avvenimenti a puro piacimento, come nel caso di Mahsa Amini; tralasciando invece la scia di persone curde morte uccise in nome dell’ideologia imperialista la quindicenne Zainab Essam Majed Al-Khazali.

- L’accoglienza del popolo ucraino negli Stati europei è stata supportata, caldamente accolta e portata avanti con gli slogan di accoglienza e pace. Si tratta degli stessi stati europei che si sono macchiati di crimini di guerra e della morte di migliaia di persone nel Mediterraneo, alla frontiera tra Serbia e Ungheria, nei campi di detenzione in Libia

- Ci troviamo in una realtà talmente alienata e distopica che gridare al riarmo ci appare come normalità. Ci stiamo letteralmente prestando come spettatori inerti davanti ad una competizione di interessi geopolitici strategici e speculazione economica-finanziaria allo scopo di definire e delineare la propria sfera di influenza della propria sovranità sugli altri Stati e sui Popoli: crisi climatica ed emergenza sanitaria sono temi ormai di secondo piano perché qui pensiamo a sparare o ad inviare armi".

"Oltre a queste piccole e banali considerazioni - aggiungono Acocella, Balestrini e Adduci - ci sembra molto sensato ragionare quindi su alcuni temi come l'influenza delle lobby nelle scelte politiche energetiche e di armamento, delle conseguenze della speculazione rispetto agli aspetti politici internazionali; organizziamo un luogo di incontro, di scambio, di informazione e di socialità che sia uno spazio riservato alla pace aperto a tutte. Non solo di dialogo, ma di concreta applicazione, di pratica, di costruzione comune. L’Associazione TerraViva rende disponibile il proprio spazio per un presidio ad oltranza affinché altri luoghi di pace possano sorgere. Il presidio vuole essere luogo di socialità, di costruzione di obiettivi e pensieri comuni; un luogo dove ogni realtà o singola persona può aggiungere e costruire qualcosa, dove ognuna possa trovare il proprio spazio. Siamo aperti a tutto: dibattiti, laboratori, progetti, eventi artistici. Crediamo nella spontaneità e nella contaminazione".

Sabato 15 alle ore 13.00 in via Ostinelli a Sagnino, allo spazio di TerraViva; terminata la conferenza stampa, ci sarà occasione per mangiare del buon cibo coltivato e raccolto direttamente dall’orto nella zona sociale fornita di cucina. Sarà anche l'occasione per confrontarsi sul tema e sulle diverse possibilità al fine di costruire insieme il presidio ad oltranza".