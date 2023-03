Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino”: ecco i finalisti

Sono ben 47 i giornalisti di tutta Italia che sono stati ammessi a partecipare alla fase finale del Premio biennale: tra i candidati troviamo in egual misura firme di testate nazionali e locali. Tutti gli elaborati, tra articoli scritti e video servizi, hanno puntato i riflettori su gesti sportivi, emblema di azioni che ben raccontano il lato nobile della nostra società.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi – Unione Stampa Sportiva Italiana e del Comune di Como e con il supporto della Famiglia Spallino, vuole celebrare la memoria di Antonio Spallino, campione olimpico di scherma, indimenticato sindaco di Como dal 1970 al 1985, fondatore del Panathlon International Club Como, per anni presidente de La Stecca e per tutta la sua vita testimone del ruolo fondamentale dell’etica e della cultura nella società civile. Il Premio è istituito con lo scopo di riconoscere e stimolare giornalisti che raccontano lo sport nelle sue varie discipline, con particolare attenzione all’approccio etico fondato sui valori dell’olimpismo, del fair play, del ruolo di coesione sociale e di inclusione di tutti gli atleti.

La giuria della seconda edizione del Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo per l’Etica nello Sport “Antonio Spallino” è presieduta da Franco Spallino ed è così composta: Angelo Luigi Baiguini, vice presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti; Gabriele Tacchini, presidente del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi -USSI Lombardia; Maurizio Monego socio del Panathlon International Club di Como; Maria Grazia Gispi giornalista indicata da La Stecca di Como e Paolo Annoni giornalista indicato da LarioIn.

I finalisti individuati sono Erica Calissi, Beatrice Fiaschi, Aldo Grasso, Matteo Marchetti e Giulio Mola.

Erica Calissi partecipa con un video servizio trasmesso dalla trasmissione Primo Piano di TBNews;

Beatrice Fiaschi partecipa con l’articolo dal titolo “Scherma per non vedenti: a una stoccata dal diventare disciplina paralimpica” pubblicato dalla testata Radio Libera Tutti;

Aldo Grasso partecipa con l’articolo dal titolo “Tour de France, la stretta di mano Vingegaard-Pogacar come la borraccia di Coppi e Bartali” pubblicato dal Corriere della Sera;

Matteo Marchetti partecipa con l’articolo dal titolo “Vince l'oro agli Italiani, lo rimette in palio e lo riconquista. Lo splendido gesto di fair play di Edoardo Ferrari. «Non mi piaceva un successo a tavolino» pubblicato da Sport Piacenza;

Giulio Mola partecipa con l’articolo inchiesta "Tra sport e cronaca: Un giovane su due disposto a giocare sporco” pubblicato da Il Giorno.

Per conoscere il nome dei vincitori l’appuntamento è fissato per martedì 21 marzo per la Premiazione che si svolgerà dalle 18 a Villa Olmo, Como. Conduce la serata, la giornalista Claudia Fasola.