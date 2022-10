Tremila partecipanti al Premio Letterario Città di Como: il 30 ottobre la premiazione dei vincitori

Sono stati selezionati dalla giuria i finalisti delle diverse sezioni della nona edizione del Premio Internazionale di letteratura Città di Como. Il Premio Letterario Città di Como, patrocinato dalla Regione Lombardia e da altre importanti istituzioni pubbliche e private, è nato nel 2014 da un'idea di Giorgio Albonico e oggi è tra i più prestigiosi concorsi letterari italiani.

Le iscrizioni di quest’anno sono state quasi tremila. Il premio e la giuria anche per l’edizione 2022 conferiranno riconoscimenti con diplomi e targhe, premi speciali e assegneranno ulteriori premi in denaro o equivalente ai secondi e terzi classificati per un montepremi di ben 28mila euro. Il romanzo inedito vincitore verrà pubblicato dall’editore Francesco Brioschi. Verranno inoltre assegnati premi speciali, per opere di prosa o poesia, a persone in regime di detenzione; assegnati anche soggiorni premio nei primari alberghi del territorio elencati sul sito del Premio. La giornata finale in cui verranno proclamati i nomi vincitori delle diverse sezioni si svolgerà nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como il pomeriggio del 30 ottobre 2022.