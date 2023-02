La Città per il Verde, il premio assegnato a Binago

“Il premio “La Città per il Verde” assegnato a Binago, Comune agricolo della provincia di Como, è un risultato che ci rende orgogliosi, sia per il bel lavoro svolto dall’amministrazione presieduta dal sindaco Alberto Pagani, sia per il ruolo importante e armonico che l’agricoltura riveste nella vita e nello sviluppo della cittadina. Una simbiosi che si riflette anche nella cura del verde urbano, che evidenzia peraltro il lavoro e la strategicità delle imprese florovivaistiche che operano nell’intero comprensorio lariano”.

Il presidente e il direttore di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi e Rodolfo Mazzucotelli, commentano con soddisfazione la notizia dell’importante riconoscimento vinto dal Comune di Binago alla ventitreesima edizione de “La Città per il Verde”, il Premio organizzato dalla casa editrice Il Verde Editoriale di Milano.

Il premio è assegnato, in quattro sezioni (verde urbano, manutezione del verde, migliore iniziativa e volontariato e gestione degli spazi verdi urbani) ai Comuni italiani, ad altri Enti pubblici, a Strutture private a finalità pubblica e alle Associazioni di volontariato.

Le motivazioni

Il premio è stato assegnato a Binago per la 1° categoria – Comuni fino a 5.000 abitanti – per la riqualificazione e adeguamento funzionale del parco di via Giacomo Matteotti, progetto – si legge nella motivazione – “che migliora il verde esistente con un’accurata scelta fioristica abbinata a un’equilibrata organizzazione degli spazi tesi a ottimizzare esteticamente i percorsi pedonali di accesso agli uffici comunali e a diversi servizi utili per gli abitanti”.

Il premio riconosce anche “l’attenta gestione delle acque, ottenuta con una pavimentazione drenante, con la scelta di specie vegetali di ridotte esigenze idriche organizzate in un interessante dry garden e con un prato fiorito a bassa manutenzione”.

Il sindaco di Binago, Alberto Pagani, è stato in passato presidente interprovinciale di Coldiretti Como Lecco.

L’origine di Binago è particolarmente remota: il primo documento che ne cita l’esistenza risale all’VII secolo, ma con ogni probabilità il primo borgo è di fondazione romana (l’antico Bivianus, che sorgeva dove oggi si trovano le frazioni di San Salvatore e Monello) Oggi conta oltre 4750 abitanti. Si trova a circa 18 km dal capoluogo e a 10 km da Varese. Sorge lungo la strada statale 342 Briantea e alla sommità settentrionale del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.