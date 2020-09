Pratelli torna in libreria con "78 giri quasi d'amore. Al riparo da un futuro invadente"

Nuova pubblicazione per Maurizio Pratelli dopo il volume, Gaber & Champagne, che lo scorso hanno ha concluso la fortunata trilogia di Vini e Vinili. Il 13 ottobre esce infatti in libreria e online su Amazon "78 giri quasi d'amore. Al riparo da un futuro invadente", pubblicato per Arcana nella collana (Non)Fiction.

"Un titolo che potrebbe ingannare - racconta l'autore - perché in un certo senso c’è un evidente richiamo ai lavori del passato. Ma è solo un caso, seppure la musica sia un sottofondo sempre determinante in ogni cosa che scrivo. Non è un romanzo, anche se ne ha il tratto in molte pagine. Sono molto felice di questo libro nato dalla necessità di mettermi sempre al 'volante' di un foglio bianco per continuare a viaggiare anche da fermo.

Il libro

All’inizio pensi che non succederà nulla, che tutto svanirà come un temporale sbagliato. Poi, quando la pioggia fa sul serio, scruti il cielo sperando che smetta presto. Ma più passano i giorni e più la tempesta si fa insidiosa. Così ti rendi conto che se non puoi fermarla devi almeno affrontarla come una delle tante strade strette di questa vita in salita. E se non sei Pantani, l’unico rimedio è quello di provare ad arrampicarsi scrivendo. Giorno dopo giorno ho riversato sui miei fogli bianchi i pensieri che agitavano la notte: per quasi tre mesi tutte le mattine ho raccolto il quotidiano disordine che avevo in testa fino a farne un diario da offrire alla polvere. Un presente così incerto mi ha riportato spesso indietro fino all’adolescenza, che si è fatta scudo anche per tenere a bada un futuro invadente.

Dopo 78 giorni durante i quali almeno il cuore non si è mai sentito sospeso, dopo altrettante canzoni che hanno dato ritmo a questo tempo, sono rimaste sulla pelle qualche cicatrice e molta tenerezza. Segno che siamo vivi, sopravvissuti all’onda cattiva ma soprattutto al racconto di chi ha provato a cavalcarla pensando di ingannare il mare. Ora, dopo un lungo viaggio senza soste e tanti indirizzi nascosti tra queste pagine, ci sono finalmente nuove spiagge che ci aspettano.

L'autore

Maurizio Pratelli. giornalista e autore, da 20 anni scrive di cultura e spettacoli per quotidiani e magazine. Nel 2014 ha ha esordito per Arcana con il fortunato “Vini e Vinili, 33 giri di rosso”; per lo stesso editore nel 2015 ha pubblicato il saggio “667, ne so una più del diavolo. Canzoni rock nate sotto il segno della croce”. Nel 2017 è uscito “Vini e Vinili, 45 giri di bianco”, mentre nel 2019 la trilogia si è conclusa con “Vini e Vinili, Gaber & Champagne”. Nato a Milano, vive a Como.