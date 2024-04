Potenziata la linea C81: nuove corse scolastiche

L’agenzia Trasporto Pubblico Locale Como-Lecco-Varese, su richiesta dell’amministrazione comunale di Mariano Comense e tramite Asf Autolinee, istituisce un collegamento - in orario scolastico - di corse extraurbane sulla linea C81, dalla frazione di Perticato (Mariano Comense) fino all’Istituto “Martino Bassi” di Seregno. Si tratta di un potenziamento, in via sperimentale, che prevede corse aggiuntive, a potenziamento della linea, con una conseguente rimodulazione degli orari attuali per rispondere a una precisa sollecitazione del territorio. La tariffa applicata sarà la 1 in vigore per la rete extraurbana, al costo di 1,60 euro per l’acquisto a terra e di 3 euro per l’acquisto a bordo. Sarà possibile consultare i nuovi orari e le modifiche sul sito di Asf Autolinee www.asfautolinee.it.

Il potenziamento

Vengono introdotte verso l’Istituto “Bassi” di Seregno una corsa in partenza alle 7:28 da Mariano Comense (Via Santa Caterina) tutti i giorni, da lunedì a sabato e, per il ritorno, negli stessi giorni, una corsa all’uscita alle 13:25 e una alle 14:36. Inoltre, per la giornata di sabato, in uscita è introdotta una corsa alle 12:25 verso Mariano Comense.

La tratta

Il servizio, in termini di richiesta, nasce come collegamento fra la frazione di Perticato e l’istituto Martino Bassi di Seregno ma, di fatto, sarà fruibile anche da eventuali utenti provenienti dal centro di Mariano Comense perché la corsa delle ore 07:28 da Mariano C.se - Via S. Caterina è di fatto il proseguimento della corsa 820014 della linea C82 Cantù - Novedrate - Mariano Comense e, come tale, effettua una fermata a Mariano Comense in Corso Brianza.

Andata Perticato - Istituto “Bassi”

Nel territorio del Comune di Mariano Comense: partenza dal capolinea di via Don Luigi dell’Orto, via Sant’Alessandro, svolta a sinistra in via Cadorna, svolta destra in via Gaetano Donizzetti

Nel territorio del Comune di Giussano: via G. di Vittorio, all’intersezione in rotatoria via Udine, svolta a destra in via Mantova;

Nel territorio del Comune di Seregno: SP9, via Giuseppe Verdi, all’intersezione in rotatoria via Vallassina, via Briantina fino alla fermata esistente denominata “Seregno - istituto Tecnico Bassi”.

Ritorno “Istituto Bassi” - Perticato

Nel territorio del Comune di Seregno: partenza dalla fermata “Seregno - istituto Tecnico Bassi”, via Briantina, inversione in rotatoria, via P. Calamandrei, via Vallasina, via Giuseppe Verdi

Nel territorio del Comune di Giussano: via Mantova, svolta a sinistra in via Udine, via G. di Vittorio, via Venezia;

Nel territorio del Comune di Mariano Comense => svolta a sinistra in via Arturo Toscanini, svolta a sinistra in via Don Elia Dell’Orto.