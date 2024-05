Poste Italiane aggiorna il CAP anche nei comuni in provincia di Como

Poste Italiane informa che da oggi nella provincia di Como è operativo il nuovo Codice di Avviamento Postale 22029, attribuito al nuovo comune Uggiate con Ronago, nato dalla fusione di Uggiate Trevano e Ronago. I CAP attualmente in uso resteranno comunque in vigore per tutto il 2024.

Il Codice di Avviamento Postale, da scrivere in modo corretto su ogni tipo di invio, è fondamentale per la lavorazione della corrispondenza, perché ne consente il trattamento automatizzato sia nella fase di smistamento che nella consegna finale da parte del portalettere.

Questa modalità di invio della corrispondenza è stato introdotto in Italia nel 1967, e i CAP sono stati progressivamente modificati ed aggiornati a seconda delle nuove province o comuni che venivano istituiti nel corso degli anni.

In ogni caso, per conoscere i nuovi CAP della propria zona ci si può rivolgere all’Ufficio Postale, contattare il Call Center di Poste Italiane al numero gratuito 803.160 o consultare il sito www.poste.it