Arrivano i cartelli e gli adesivi per le postazioni degli artisti di strada: la mappa

In arrivo i segnaposti per gli artisti di strada. Il Comune di Como con un impegno di spesa di circa 4.700 euro più Iva ha commissionato alla ditta IssCorti di Casnate con Bernate la fornitura degli adesivi e della cartellonistica per segnalare la postazione dedicata agli artisti di strada nella città di Como. La mappa delle postazioni conta 19 punti sparsi per la città, di cui 6 sono situati nei quartieri in periferia. "Dove possibile - ha spiegato l'assessore comunale Michele Cappelletti - verranno posizionati dei cartelli, in altri punti della città invece saranno posizionati adesivi sulla pavimentazione".

Adesivi e cartelli servono a rendere la postazione ben riconoscibile dall'artista di turno. La gran parte delle postazioni sono situate nella zona turistica della città, tra il centro storico e il lungolago. Altre sono collocate in parchi e piazze della periferia. Ecco l'elenco dettagliato.

In centro

- Piazza Medaglie d'Oro

- Via Luini (tratto tra via Rusconi e via Cinque Giornate)

- Via Vittorio Emanuele angolo via Indipendenza

- Piazza Perretta

- Piazza Verdi

- Piazza Volta

- Via Garibaldi

- Piazza Vittoria

- Lungo Lario Trieste (tra Sant'Agostino e piazza De Gasperi)

- Lungolago Mafalda di Savoia

- Passeggiata di Villa Olmo

- Passeggiata Sergio Ramelli

- Via Caio Plinio (altezza Foot Locker)

In periferia

- Parco di via Traù (Tavernola)

- Parco di via Segantini (Sagnino)

- Parco Negretti (Rebbio)

- Piazzale Giotto (Prestino)

- Piazza Tricolore (Albate)

- Piazza Fisac (Camerlata)