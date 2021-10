Porto turistico di Sant'Agostino, al via la posa del nuovo pontile

Addetti al lavoro per la posa

Eppure qualcosa (finalmente) si muove. Dopo mesi di ritardi, sono arrivati i nuovi componenti galleggianti del nuovo pontile per l'attracco della barche, elementi integranti del nuovo porto turistico di Sant'Agostino a Como. Secondo il cronoprogramma iniziale, i lavori avrebbero dovuto terminare entro il 20 giugno. Tuttavia, di mese in mese, siamo arrivati sino ad ottobre. Persa la stagione estiva, ora si spera che il cantiere possa essere concluso entro il 2021. Sarebbe un primo ma significativo passo per la restituzione, entro la fine del 2022, con la fine anche del cantiere delle paratie, di un nuovo lugolago restituito defiinitivamente alla città da viale Geno sino ai Giardini a lago.