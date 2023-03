Porto di Sant'Agostino: il nuovo pontile galleggiante è ancora inutilizzabile

Dallo scorso settembre, il nuovo porto di Sant'Agostino a Como, riaperto dopo lunghi lavori nel dicembre del 2021, presenta un problema che riguarda l'ultimo tratto del suo pontile galleggiante. Come si vede infatti nella foto scattata questa mattina, le sezioni in fondo alla diga sono ancora inclinate al punto da rendere impossibile il loro utilizzo. Secondo quanto affermato allora da Csu, il pontile sarebbe in quelle condizioni a causa del fondale basso del lago di Como. Tuttavia, dopo oltre sei mesi si attende ancora l'intervento dei tecnici per rimettere in funzione l'attracco turistico, soprattutto in consedirazione del fatto che la nuova stagione è alle porte.