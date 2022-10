I portalettere della provincia di Como percorrono quasi 2 milioni di km all'anno

Ogni anno gli oltre 220 portalettere della provincia di Como percorrono 1.900.00 chilometri, equivalenti a 48 giri intorno alla terra, molti dei quali su mezzi ecologici e poco inquinanti, infatti nella sola città di Como sono già 27 i mezzi green. Poste Italiane ha avviato in tutto il territorio nazionale un piano di sostituzione dei vecchi mezzi con veicoli “ecologici” per rendere la consegna della corrispondenza non solo agevole e sicura ma anche più sostenibile.

L’attenzione al green è confermata anche nel tempo libero da “IlnostroXcorso”, la nuova APP di Poste Italiane dedicata ai dipendenti e pensata per condividere un viaggio, un ricordo, un’emozione oppure una semplice fotografia. Un vero e proprio percorso per collegare virtualmente tutta Italia, un modo per incentivare la mobilità “verde” nella vita di tutti i giorni, mettendo a disposizione un’applicazione che consente di caricare il post del proprio viaggio, dalle passeggiate in città e in campagna fino alle attività sportive in montagna o al mare, permettendo di inserire anche i chilometri percorsi e il mezzo ecosostenibile utilizzato.

Un’iniziativa che, oltre a promuovere una modalità sostenibile alla scoperta dei luoghi più belli dell’Italia, incoraggia la socializzazione tra i 120mila dipendenti di Poste Italiane da nord a sud. L’iniziativa “IlnostroXcorso” ha riscosso notevole successo tra i dipendenti, in particolare in Lombardia, in meno di 3 mesi sono stati già registrati sulla APP oltre 3200 km percorsi. Il viaggio di Poste Italiane è iniziato 160 anni fa e prosegue oggi grazie ai suoi dipendenti, che uniscono le loro strade e i loro percorsi in un unico cammino.