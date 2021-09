Poliziotto ritrova la sua bici rubata grazie a una lettrice di QuiComo

Di solito sono loro, gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, a recuperare le refurtive e a riconsegnare gli oggetti rubati ai legittimi proprietari, semplici cittadini. Questa volta le cose sono andate diversamente. Una lettrice di QuiComo è rimasta vittima di un furto nella zona di Como Borghi. I ladri hanno scassinato la saracinesca del suo garage e rubato una bicicletta. Di contro, proprio davanti al garage ha notato la comparsa di due diverse biciclette che erano state evidentemente abbandonate, forse proprio dai medesimi ladri. La donna ha inviato alla redazione di QuiComo le foto delle due bici per la pubblicazione di un post su Facebook. Una di queste bici è stata riconosciuta proprio da un poliziotto di Como al quale era stata rubata pochi giorni prima.

Poiché non esiste un vero e proprio archivio delle biciclette rubate molto spesso è difficile per le forze dell'ordine risalire ai legittimi proprietari. La segnalazione fotografica potrebbe aiutare molto, per questo la redazione di QuiComo si rende disponibile per lapubblicazione di foto di oggetti ritrovati e dei quali sia stato denunciato lo smarimento o il furto.