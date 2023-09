Polizia stradale in Tremezzina: servizio attivo anche a ottobre

Anziché interrompersi a settembre il servizio straordinario della polizia stradale in alto lago proseguirà fino al 15 ottobre. Infatti, si prevede che il traffico resterà intenso ancora per il prossimo mese a causa della presenza di turisti e ma anche a causa dell’intensificazione dei lavori per la realizzazione della “Variante Tremezzina”, come ha anticipato Anas. Pertanto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni hanno accolto la richiesta del prefetto di Como, Andrea Polichetti, di prorogare l’operatività del posto mobile di polizia stradale fino al prossimo 15 ottobre. L’attività della Polizia stradale sulla arteria turistica più percorsa della provincia, tuttora interessata da un aumento sensibile delle presenze turistiche e da un elevato flusso di veicoli, ha rappresentato, durante la scorsa stagione estiva, un importante presidio per la tutela della sicurezza stradale della “Via Regina” e del territorio provinciale circostante. Il posto mobile ha così efficacemente integrato in questi mesi il dispositivo di vigilanza predisposto dalla questura di Como, con la partecipazione delle forze di polizia territoriali e della polizia locale per la regolazione dei flussi di traffico, soprattutto in coincidenza di critiche situazioni, per l’intervento di rilevazione degli incidenti stradali e per la contestazione di sanzioni dovute alla violazione dei divieti vigenti.