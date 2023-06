Un anno di incidenti: le 5 strade più pericolose di Como

E' via Varesina la strada più pericolosa di Como. A dirlo sono i dati snocciolati dalla polizia locale in occasione della festa per il 154° anniversario della fondazione che si è svolta a Villa Olmo alla presenza del sindaco Alessandro Rapinese e dei rappresentanti delle istituzioni civili e delle forze dell'ordine. I dati, come ogni anno, riguardano il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 maggio

Le 5 strade più pericolose di Como

Come detto via Varesina, con 38 incidenti, è la strada più pericolosa. Si tratta, di fatto, di una riconferma, poiché anche nella classifica dell'anno precedente figurava al primo posto questa strada. Al secondo posto c'è via Canturina (29 incidenti), al terzo posto via Napoleona (23 incidenti), al quarto via Bellinzona (22 incidenti), al quinto posto ci sono sia via Milano e che viale Innocenzo XI (18 incidenti).

in totale tra giugno 2022 e maggio 2023 sono stati 540 i sinistri rilevati, di cui 4 mortali.

Un anno di controlli e sanzioni

Sono state 1.208 le violazioni accertate al regolamento di polizia urbana (vandalismi, mancata raccolta delle deiezioni dei cani, consumo di alcolici in aree vietate, ecc.). In ambito di commercio sono state 118 le sanzioni comminate per mancata osservanza delle regole dell'occupazione del suolo pubblico e 60 le denunce per commercio abusivo. Le multe comminate dai vigili sono state in tutto 31.557 (alle quali si aggiungono 30.037 multe elevate dagli ausiliari della sosta).