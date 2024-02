Aeroporto di Malpensa, contro taxi abusivi e furti la Regione schiera la polizia locale

Un nuovo protocollo per potenziare i servizi di polizia locale nell'area dell'aeroporto di Malpensa per contrastare alcuni reati in particolare, come i taxi abusivi e i furti. A sottoscrivere questo accordo in prefettura a Varese, sono stati l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa, il prefetto Salvatore Pasquariello, i rappresentanti della società SEA (Società Esercizi Aeroportuali) e i sindaci dei Comuni di Ferno, Somma Lombardo, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Vizzola Ticino. Presente anche l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Più controlli in entrambi i terminal

Il protocollo, che resterà in vigore fino al 31 gennaio 2025, prevede il rafforzamento della sicurezza nelle aree dei Terminal 1 e 2 dell'aeroporto grazie a servizi straordinari delle polizie locali. Gli obiettivi, in particolare, riguardano la prevenzione dei furti, il contrasto al fenomeno dei taxi abusivi, la gestione del traffico automobilistico e delle modalità di sosta. "Un'intesa importante - ha affermato La Russa - soprattutto per i viaggiatori che, spesso, sono presi di mira da ladri e borseggiatori che sfruttano la confusione e l'affollamento di queste zone di passaggio. La presenza degli agenti, soprattutto nelle ore serali e nei festivi, è fondamentale".

La piaga dei taxi abusivi

"Altro fenomeno grave che il protocollo Malpensa mira a combattere - ha aggiunto La Russa - è quello dei taxi abusivi, perché crea un danno economico a chi esercita legalmente la professione e mette a rischio i viaggiatori che, affidandosi a sconosciuti, non hanno alcuna tutela. Ringrazio tutte le forze dell'ordine - ha concluso l'assessore regionale - per la preziosa collaborazione, in particolare la Guardia di Finanza per gli ottimi risultati raggiunti proprio nel contrasto ai tassisti abusivi. Nell'ultimo anno, infatti, le Fiamme Gialle hanno individuato a Malpensa 81 tassisti abusivi con tutte le conseguenze amministrative e penali che ne derivano".