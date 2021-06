Como, polizia locale in stato di agitazione: "Chiediamo nuove assunzioni"

Richieste inoltre nuove indennità per le partite del Como e per la reperibilità

Vigili di Como in stato di agitazione. Il sindacato Diccap ha diffuso una nota stampa in cui rende noto che i suoi iscritti sono in stato di agitazione e per tanto viene richiesta al prefetto di Como e al sindaco "l’effettuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione" viste le criticità che stanno emergendo e le ricadute sui lavoratori dovute ai processi di modifica della organizzazione del lavoro. Le problematiche evidenziate sono le seguenti:

- Modifica degli orari di lavoro con conseguente diminuzione dei giorni di riposo: si chiede di mantenere una calendarizzazione che preveda 4 giorni di lavoro e 2 di riposo;

- Assunzione personale: necessitano almeno 10 persone di cat C più altre in cat. D, viste4 anche le prossime partenze;

- Svolgimento turni festivi, serali e notturni: si chiede l’introduzione del limite al numero massimo di servizi prestati per il turni festivi, serali e notturni nonché meccanismo di uscita dai turni serali e notturni legato alla età anagrafica;

- Partite del Calcio Como: si chiede l’istituzione di un Progetto per gestire gli incontri con riconoscimento indennità O.P.;

- Frequenti cambi turno: si chiede il riconoscimento di una indennità di flessibilità in caso di cambio del riposo, anche se stabilito nel mese precedente;

- Unità specialistiche: si chiede di conoscere il futuro di queste strutture;

- Servizi svolti su incarico della Procura della Repubblica in altri Comuni: si chiede di comprendere se eventuali protrazioni di orario verranno riconoscuiute come straordinari;

- Servizi straordinari richiesti al personale: si chiede l’istituzione di progetti mirati;

- : si chiedono precise condizioni per la attivazione e di limitare a 6 giorni il periodo per ciascun operatore ;

- Concessione nulla osta incondizionato per la mobilità a tutti gli operatori che ne faranno richiesta.