La polizia locale di Como celebra 155 anni di storia: mai stata così sotto organico

Si è svolta nella mattina del 19 giugno 2024 una delle feste della polizia locale di Como più sentita e partecipata di sempre. L'occasione della festa è la celebrazione del 155esimo anno della fondazione del Corpo. Un'occasione, come avviene tutti gli anni, per fare il punto sull'attività del comando di viale Innocenzo XI. Sia il sindaco Alessandro Rapinese che il comandante Vincenzo Aiello hanno evidenziato in più passaggi, nei loro discorsi, le difficoltà in cui suo malgrado il comando della polizia locale di Como deve costantemente operare. Prima fra tutte la carenza di organico, una carenza che non riguarda certo solo il capoluogo lariano, bensì tutta Italia, ma che a Como è rappresentato in modo evidente da un confronto impietoso tra il passato e i giorni d'oggi. Il comandante Aiello, per esempio, ha ripercorso per sommi capi la decrescita di organico: "In un Comune con le nostre caratteristico il corpo di polizia locale con il solo servizio di presidio del territorio da dover garantire dovrebbe essere costituito da un operatore ogni settecento abitanti. Una proporzione che paradossalmente Como già soddisfaceva negli anni Novanta del secolo scorso, quando il numero degli effettivi era 118. Il comando attualmente è composto, escluso chi vi parla, da 69 unità, 10 ufficiali e 59 agenti, di cui quattro distaccati presso altre amministrazioni. Erano 78 nel 2023 e 86 nel 2019". Aiello ha poi rapportato questa carenza d'organico alle ampie competenze e responsabilità del comando: "In ambito comunale oltre al servizio di polizia locale siamo responsabili del servizio di protezione civile, del servizio di regolazione della circolazione stradale e del servizio di coordinamento della sicurezza eventi".