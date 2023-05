Frane in provincia di Como, lo studio e il sondaggio del Politecnico di Torino

Un gruppo di studenti di ingegneria del Politecnico di Torino sta conducendo un sondaggio sui cambiamenti climatici nella provincia di Como. Le problematiche idrogeologiche del nostro territorio hanno spesso portato frane, smottamenti e grandi problematiche per i residenti. Le domande poste dagli studenti nel form per chi abita in provincia di Como cercano di ricostruire il quadro della percezione, da parte della gente del posto, sui cambiamenti climatici. Se avete due minuti di tempo e volete aiutare questa ricerca potete rispondere a questo LINK.