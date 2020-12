Il Politeama è un "pacco" di Natale

Gli operai sono al lavoro da questa mattina a Como per il cantiere del Politeama. Obiettivo è quello, atteso da tempo, di mettere in sicurezza quel che resta del vecchio cinema teatro di via Gallio, una dei tanti sogni incompiuti di questa città. L'impalcatura che verrà posizionata sulla facciata del Politeama permetterà di installare eventuali cartelloni pubblicitari. Ma il fine è anche quello di proteggere i passanti dalla cadata di evntuali detriti da una struttura ampiamente compreomessa anche all'esterno.

In buona sostanza il Politeama verrà impacchettato prima di Natale, in attesa che si trovino fondi per il suo sempre più complicato restauro dopo che nessuno lo ha considerato ancora come un bene appetibile. Eventuali ricavi dagli spazi pubblicitari verranno usati come fondi per le opere più urgenti necessarie al Politeama, a iniziare dal rifacimento del tetto.