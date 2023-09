Pizzelle & Friends per la Casa in testa

Pizzelle&Friends, si chiama così l’apericena solidale organizzato da Cooperativa Sociolario giovedì 12 ottobre 2023, con il supporto di PIZZIUM Como e del Mandarin Oriental, Lago di Como, a sostegno di “La casa in testa”, un progetto per realizzare un appartamento/palestra per le autonomie per persone con disabilità.

Le regine della serata saranno le pizzelle fritte, una prelibatezza napoletana realizzata con l’impasto fritto della pizza, condite con pomodoro e parmigiano, e preparate al momento da un pizzaiolo napoletano doc, accompagnate da altre specialità campane come la pizza classica, i casatielli e la pizza scarola. Il tutto abbinato alla birra alla spina e alla musica della band “Senza quartiere” che allieterà la serata in un’atmosfera di festa.

La realizzazione della serata è possibile grazie al sostegno di due importanti realtà di Como, PIZZIUM che dona gli ingredienti per cucinare le pizzelle e le altre prelibatezze e Mandarin Oriental, Lago di Como che ha coinvolto i suoi dipendenti per diventare volontari per una sera come cuochi e camerieri.

Il ricavato della serata sosterrà il progetto “La casa in testa” per la realizzazione di un appartamento “palestra per le autonomie”, fortemente voluto da Cooperativa Sociolario, luogo nel quale realizzare un progetto di vita per le persone adulte con disabilità che hanno espresso il desiderio di una maggiore autonomia, per aiutarle a prepararsi al distacco dal nucleo d’origine, per promuovere la loro emancipazione e per dare sollievo ai loro famigliari.

Dopo tante ricerche, Sociolario ha finalmente trovato la sua “Casa in testa”, un appartamento a Sagnino nel palazzo proprio di fronte al suo Centro Socio Educativo. È al piano terra e nei suoi 80mq ha tutto lo spazio necessario per poter realizzare il progetto. Necessita, però, di una ristrutturazione, per sistemare gli impianti e renderlo più moderno e accogliente. La stima per l’acquisto e per i lavori si aggira sui 140.000 euro, una cifra importante per Cooperativa Sociolario, che è però pronta a raccogliere la sfida, consapevole dei miglioramenti che porterà nella qualità di vita di molte persone con disabilità e delle loro famiglie.

Sociolario Società Cooperativa Sociale da oltre 30 anni è attiva a Como per costruire un contesto il più possibile inclusivo per persone con disabilità o in condizioni di marginalità sociale e per supportare le loro famiglie.

L’apericena si svolgerà nella sede di Cooperativa Sociolario, in Via Ferabosco, 11 a Como, giovedì 12 ottobre 2023 a partire dalle 19.00.

Prenotazione obbligatoria allo 031/541335 o prenotazioni@sociolario.org. Ingresso con offerta libera a partire da 20€ a persona.

Per sostenere il progetto: on-line alla pagina sociolario.org/la-casa-in-testa/ o bonifico intestato a Sociolario Soc. Coop. Soc. - Intesa Sanpaolo - IBAN: IT80R0306909606100000006042.