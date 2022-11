Iniziata l'installazione della pista sul ghiaccio per il Natale a Como: dimensioni, prezzi ed eventi

E' iniziato oggi il montaggio della pista del ghiaccio in via Corridoni a Como. Si tratta di una delle attrazioni che animerà il Natale a Como, la kermesse natalizia che ha di fatto "scalzato" la storica Città dei Balocchi. La pista misura 12 metri per 28 e potrà ospitare contemporaneamente fino a 70 pattinatori.

I biglietti costano 5 euro per i bambini fino a 10 anni, 8 euro per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, 10 euro per gli adulti. Il costo del biglietto include anche il noleggio dei pattini e la durata massima consentita è di 1 ora di pattinaggio. La pista entrerà in funzione il 26 novembre. L'ultimo giorno utile per patinare, salvo proroghe, sarà l'8 gennaio.

"Abbiamo iniziato stamattina a montare la pista - spiegano i titolari della ditta Busnelli di Mozzate che gestirà l'attrazione - e contiamo di terminare per sabato. Poi se il meteo sarà dalla nostra parte serviranno un paio di giorni per formare il ghiaccio. Un po' di pioggerella ci potrebbe tornare utile". Per la ditta Busnelli è la prima volta a Como: "Finora non avevamo mai potuto installare la pista perché non c'era un bando apposito ma l'intera organizzazione del Natale era affidata a un unico soggetto. Dal nostro punto di vista, quindi, che ben vengano i bandi specifici".

Come da bando il titolare dovrà organizzare una serie di eventi per animare il periodo natalizio. Tra le iniziative programmate ci saranno l'esibizione delle ballerine sul ghiaccio e il Babbo Natale pattinatore.