Como, a Natale pista di pattinaggio ai giardini a lago

Bando dopo bando il Comune di Como cerca di "costruire" il Natale senza più la storica kermesse "Città dei Balocchi". Albero, casette dei mercatini, luci natalizie e, adesso, la pista di pattinaggio. Il bando scade il 31 ottobre. Entro questa data i soggetti interessati a installare la pista di pattinaggio dovranno presentare le loro offerte che dovranno tenere conto di diversi criteri. La pista non dovrà essere più grande di 12 x 30 metri e dovrà essere installata in via Corridoni (zona giardini a lago) dal 26 novembre all'8 gennaio. Punteggio più alto sarà assegnato a quelle offerte che prevedono maggiori sconti per bambini, ragazzi e famiglie. Ulteriori valori aggiunti saranno l'esperienza ultra decennale e l'organizzazione di eventi collaterali.

C'è un paletto imprescindibile che l'amministrazione comunale ha voluto porre nell'avviso del bando di gara. La ditta che alla quale sarà affidata l'installazione della pista del ghiaccio natalizia dovrà predisporre un adeguato sistema di sicurezza in occasione delle eventuali partite di serie B del Como, vista la vicinanza dello Stadio Sinigaglia.