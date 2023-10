Piscina Sinigaglia, in forse la consegna dell'impianto

Se la vicenda dell'olimpionica di Muggiò è in stallo, sul fronte di via Sinigaglia il Comune di Como aveva ipotizzato per la fine di novembre la conclusione dei lavori in corso. Tuttavia potrebbe esserci il rischio che la riapertura dell'impianto possa slittare. La causa di eventuali ritardi sarebbe da imputare a interventi più lunghi del previsto per via dell’eccessivo materiale da asportare e delle dimensioni delle tessere che compongono il mosaico della vasca, anche se sono state trovate altre soluzioni. Il sindaco Alessandro Rapinese ha quindi smentito queste informazioni. E dunque se l'impianto dovesse essere consegnato nei tempi previsti da Palazzo Cernezzi, ovvero entro novembre, poi partirà la fase dei collaudi. In buona sostanza la piscina potrebbe ripartire almeno per l'inizio dell'anno.