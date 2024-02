A Porlezza apre la nuova maxi piscina comunale

Nel 2019 era stato reso noto il progetto della super piscina che sarebbe stata realizzata a Porlezza e oggi 9 febbraio 2024 il comune ha ufficializzato le date di inaugurazione e apertura. Per la prima manca davvero poco: si inaugura giovedì 22 febbraio, i corsi avranno inizio da lunedì 4 marzo. Il sindaco di Porlezza Sergio Erculiani ha espresso la sua soddisfazione: "Data l'alta qualità del progetto e la sua efficacia contiamo di poter dare un buon servizio con tariffe contenute. È una piscina multi stagionale e grande parte del merito va al progettista Paolo Pettene che ha lavorato, ricordiamolo, su opere per le Olimpiadi Invernali di Torino, presso lo stadio del nuoto Scandone per l’Università di Napoli e per il parco dello sport di Maranello".

"La piscina, prosegue il sindaco, è il completamento di un vero campus scolastico e sportivo con le scuole che vanno dall'infanzia alle superiori e con campi da tennis, palestre e palazzetti".

Il progetto

L’architetto Paolo Pettene, che ha ideato il progetto, lo scorso ottobre aveva descritto le caratteristiche della neonata struttura sportiva ”Un impianto natatorio acquatico estate/inverno con vasca 33 m con pontone mobile e vasca acquaticità/relax e caffetteria, inserito in un campus sportivo scolastico in un contesto di parco ambientale. Impianto, all’avanguardia, a basso consumo energetico con impianti fotovoltaico, solare termico e geotermia, dotato di copertura telescopica di alta tecnologia con scorrimento motorizzato. Un vero gioiello per la città di Porlezza’’.

Carlo Torrisi Titolare della società di gestione Pralino Sport aveva spiegato che “la prima cosa sulla quale vorrei soffermarmi è la bellezza di questo territorio valorizzata dall’attenzione dei suoi amministratori che hanno trovato le risorse e la capacità di utilizzarle, per realizzare un’opera così importante. L’impianto natatorio in cui ci troviamo oggi è un esempio di impianto sportivo con le caratteristiche ideali per fornire un servizio alla collettività di numerose discipline. Una struttura realizzata con criteri moderni con grande attenzione agli aspetti tecnico sportivi, alla sicurezza e alla qualità dei materiali utilizzati senza tralasciare l’estetica".