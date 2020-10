Piscina Muggiò, il Comune è assente. Pallanuoto Como: "L'assessore Galli una totale delusione"

Una manifestazione ad invito, quella promossa da Giovanni Dato e Pallanuoto Como. L'appuntamento, per la stampa e per il sindaco Landrisina e tre assessori del Comune di Como era oggi, 19 ottobre, davanti alla Piscina Muggiò. Le sedie riservate all'amministrazione comunale sono però rimaste vuote. È così, Giovanni Dato ha parlato "simbolicamente" con i diretti interessati. Il più contestato dal presidente di Pallanuoto Como è stato l'assessore Galli, definito come una "delusione totale".

”Dal nostro punto di vista l'assessore allo Sport Galli, è il totale responsabile della situazione. Sostiene di essere dalla parte delle società, ci aspettavamo tanto ma, aimè, la delusione è totale. La struttura è chiusa oramai da un anno e mezza, senza motivazioni concrete e misurabili. Se la FIN troverà altri spazi lasciati da altri gestori e si sposterà noi ci saremo giocati la possibilità di avere un centro federale sul terriotrio».

«Da qui, da questo punto di vista, vediamo l'operato di questo assessore: la piscina olimiponica chiusa, ci giriamo e troviamo il palzaretto sport chiuso da anni, a pochi metri da qui il campo di Albate....».

«Dovrebbe essere lui, l'assessore Galli, ha dichiarato Dato, ad avere le carte in mano per risolvere questi problemi, invece chiede alle società di manifestare perchè dice di non 'essere ascoltato'. In quella sede, dove ho sentito queste parole, ho detto che oggi ci sarebbe stata questa manifestazione ma non si è presentato dicendo che io, Giovanni Dato, faccio politica ma non è così. Io non so più cosa fare, ci alleniamo in tre piscine, abbiamo perso molti atleti....».

«Vogliamo una data, conclude il presidente di Pallanuoto Como. Siamo diventati la barzelletta dello sport acquatico italiano».

