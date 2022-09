Un'altra stagione senza piscina di Muggiò

La piscina olimpionica di Muggiò è chiusa dalla fine di giugno del 2019. Da tre anni aspetta di essere riaperta, di essere riconsegnata alla città, agli atleti. Eppure, dopo 1187 giorni di chiusura, non sarà l'anno in corso, e forse nemmeno il 2023, a riportare l'acqua in vasca. Per quanto resti una delle promesse fondamentali sulle quali Alessandro Rapinese ha costruito la sua campagna elettorale, i mesi passano e la situazione diventa sempre più difficile da gestire, tanto che c'è già chi sostiene che sarà impossibile percorrere via alternative al project financing avviato dalla giunta Landriscina.

E se è vero, e nessuno lo mette in dubbio, che Rapinese in questi mesi ha dato corso a tutte le verifiche del caso per capire quali strade alternative sia possibile percorrere per rimettere in funzione la piscina di Muggiò il prima possibile - alle prime accuse della scorsa estate il sindaco ha subito replicato duramente - è anche vero che, trascorsi tre mesi dal suo insediamento, la patata resta così bollente che tutto tace. E anche ammesso che a breve ci siano positivi sviluppi, nessuno può pensare che l'impianto possa essere rimesso in funzione a breve.

Comunque vada, un'altra stagione invernale vedrà gli atleti di nuoto, pallanuoto e di altre discipline acquatiche costretti a trovare casa altrove, quasi sempre fuori dalla provincia di Como. Ora però i tempi sono almeno maturi, se non per riaprire la piscina, almeno per dare una svolta definitiva al suo futuro. Se esiste una concreta alternativa al contestato projetc financing, è tempo di mostrarla alla città il prima posssibile, anche per sedare l'unica cosa che questa piscina riesce a tenere a galla: la rabbia.. Altrimenti si rischia di dare nuovo respiro a una faccenda che già da tempo mostra tratti fantozziani.