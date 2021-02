Vergogna infinita, la piscina di Muggiò resterà chiusa tutta l'anno

Chiusa ormai da quasi 600 giorni. A fine giugno saranno due anni. Eppure il futuro appare più nero che mai. Infatti, per vedere riaperta la piscina di Muggioç quest'anno, servirebbe un miracolo. Che non avverrà. Uno scandalo tutto comasco che ha costretto, e ancora constringerà, in una stagione già ampiamente martoriata dal covid, centinaia di atleti a cercare riparo in altri impianti fuori provincia.

L'ultima capitolo, che vi abbiamo raccontato lo scorso dicembre, riguardava l'aggiudicazione da parte del Comune ad un pool di professionisti di Napoli, lo Studio Florio, del bando per la valutazione dei quattro macroelementi della piscina: strutture; impiantistica elettrica; impiantistica termoidraulica/vasche natatorie; prevenzione incendi.

Di ieri l’incontro in videoconferenza tra Palazzo Cernezzi e gli esperti che hanno valutato le condizioni (sempre peggiori, visto l'inutilizzo) dell’impianto di Muggiò. Le notizie, come era faciole immaginare, non sono positive. Piuttosto un'ulteriore conferma che servono interventi importanti prima di pensare a una riapertura dell'impianto, Quest'anno è praticamente impossibile, anche nel caso di decidesse di affidare ai privati l'impresa. Ma tant'è, perché, come ricorda il quotidiano La Provincia, dal 6 febbraio del 2020 - data in cui la società comasca Nessi & Majocchi aveva presentato al Comune il suo progetto per rifare ex novo la piscina olimpionica - sono acnora in attesa di risposte dal Comune.