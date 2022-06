Estate a Como, riapre il Centro Sportivo di Casate: piscine, solarium e beach volley

Verrà inaugurata venerdì 17 giugno la stagione estiva del Centro Sportivo di Casate (via Virgilio 16) con piscine, solarium e campi da beach volley. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. Le vasche chiudono alle 18.30.

La prenotazione non è obbligatoria ma fortemente consigliata attraverso l’applicazione MY Appy User, scaricabile da Google Play o App Store.

Sarà possibile usufruire delle due vasche esterne, di quella interna e del solarium. I campi da beach volley sono ad accesso libero, con la possibilità di riservarli a pagamento contattando la struttura.

Gli under 16 possono accedere all’impianto solo se accompagnati da un genitore o da un maggiorenne con delega firmata da uno dei genitori, scaricabile dal sito www.csusrl.it, nella sezione modulistica, impianti sportivi.

Ingressi:

Intero (dai 13 anni compiuti ai 64 anni) 6 euro

Ridotto (dai 3 anni compiuti e over 65) 3,20 euro

Easy summer (dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 16.30 alle 18.30) 4 euro

Abbonamento 10 ingressi intero 46 euro

Abbonamento 10 ingressi ridotto 29 euro

(per chi sottoscrive un abbonamento è previsto solo per la prima volta, l’acquisto di un porta chiavi elettronico 5 euro per caricare gli ingressi)

Noleggio lettini 5 euro

Per informazioni: 031/505118, casate@csusrl.it