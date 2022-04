Imperdibile occasione: sul Lago di Como a bordo dell'antico piroscafo a vapore Concordia

Un atteso ritorno sul Lao di Como Navigazione Lago: lo storico Piroscafo Concordia dopo lo stop forzato nel 2020 riprende a navigare. In occasione delle prossime festività ed in particolare domenica 17, lunedì 18, sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile 2022, Navigazione Lago di Como ha deciso di riportare in funzione per i turisti e gli appassionati il Concordia.

Le corse e gli orari

Il Concordia sarà nuovamente disponibile sul servizio di linea sulla direttrice Como-Menaggio con il seguente programma orario:

- corsa n° 12, in partenza da Como alle ore 9.50 per Menaggio, con arrivo a destinazione per le 12.10

- corsa n° 31 da Menaggio alle 13.10, che rientra a Como alle 16.30.

- corse n° 342 e n° 343 per una crociera di primo bacino della durata di un'ora circa (partenza da Como 16.45, arrivo a Torno 17.09 e rientro a Como alle ore 17.38)

In funzione dopo lo stop forzato

Una grande soddisfazione per Navigazione Lago di Como riuscire a riportare in navigazione lo storico Piroscafo. A causa di un importante guasto occorso alla macchina a vapore durante il servizio sul ramo di Lecco a settembre 2020, il Piroscafo, trainato dalla motonave? Plinio, aveva a suo tempo raggiunto il Cantiere di Tavernola per le necessarie attività di riparazione. Il guasto aveva interessato la parte frontale della macchina in corrispondenza del cilindro di bassa pressione, si è trattato di un intervento manutentivo di particolare delicatezza atteso altresì il valore storico del mezzo. La riparazione ha comportato il ripristino strutturale della zona danneggiata utilizzando la tecnica Metalock previa realizzazione integrale di alcune parti in ghisa.

Dopo le recenti prove di navigazione ed il rilascio del certificato di classe da parte del Registro Navale Italiano (RINa), può riprendere ora a solcare le acque del Lario in tutto il suo fascino ed eleganza.

Orgoglio lariano

"Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare a termine tutte le attività di riparazione - commenta Nicola Oteri, Direttore di Esercizio - e di poter dare avvio alla stagione 2022 mettendo il Piroscafo Concordia sul servizio di linea durante le prossime festività, a disposizione di tutti coloro che avranno la curiosità di salire a bordo di un mezzo storico di particolare suggestione; la determinazione e la tenacia nel portare avanti le attività manutentive sono state fondamentali per la buona riuscita delle riparazioni e per questo ringrazio sentitamente i tecnici e le maestranze tutte per l'impegno profuso; il Concordia è un mezzo che rappresenta parte della cultura e della storia della navigazione lariana e Navigazione Lago di Como ha compiuto ogni sforzo affinché si potesse riportarlo a disposizione del territorio, quale valore aggiunto dell'intero sistema turistico; dopo gli ultimi due anni di grandi sacrifici, per garantire il servizio durante il lockdown e la pandemia, fronteggiare i disagi causati dal maltempo la scorsa estate e da ultimo gli sforzi per i servizi aggiuntivi organizzati in conseguenza della chiusura della Tremezzina, vogliamo ora guardare al futuro con positività e fiducia, continuando a lavorare in sinergia con il territorio al fine di consolidare il lago di Como quale importante meta turistica di richiamo internazionale".

Caratteristiche

Il Concordia è un autentico piroscafo d'epoca con ruote a pale alimentate da una macchina alternativa a vapore; è stato costruito nel 1926 dai Cantieri N. Odero di Sestri Ponente. Presenta due sale al coperto, interni ancora in stile liberty e numerose sedute all'esterno ; può ospitare fino a 500 passeggeri ed essendo dotato di cucina e bar di bordo, ben si presta quale location d'eccezione per eventi privati.