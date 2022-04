Pienone di Pasqua: lungolago di Como invaso dai turisti

Da dove partire per raccontare questa giornata di Pasqua a Como? Forse dal lungolago, letteralmente affollato di turisti per gran parte della giornata. Nonostante un piccolo calo delle temperature le assolate passeggiate da Villa Olmo a viale Geno, passando per la passeggiata Amici di Como, sono state un'attrattiva irrinunciabile per migliaia di visitatori provenienti soprattutto da fuori provincia e addirittura da fuori Italia. Le temperature miti ma non estive hanno favorito anche l'attesa, spesso lunga, agli imbarchi per i battelli, altra esperienza irrinunciabile per chi ha avuto la fortuna di visitare il Lago di Como in questa giornata di bel tempo.

Funicolare, gelaterie e ogni bar con tavolini all'aperto hanno vissuto un vero e proprio ritorno alla stagione 2019, forse la migliore che il territorio lariano abbia vissuto. Un ritorno alla normalità, non quella nuova, ma quella "vecchia", quella dell'era pre-covid. Se non fosse stato per qualcuno con la mascherina ancora sul volto in questa giornata di Pasqua comasca avremmo guardato agli ultimi due anni solo come un brutto sogno.